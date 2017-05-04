В запорожском райцентре вор полгода обносил дома горожан

Сотрудники криминальной полиции установили и задержали злоумышленника, который совершил серию краж из частных домов жителей поселка городского типа Веселое.

По информации пресс-службы полиции Запорожской области, начиная с декабря 2016 года в Веселовское отделение обращались жители поселка городского типа Веселое с заявлениями о кражах из их частных домов или придомовой территории.

В апреле 2017 года к сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что к совершению краж из частных домов может быть причастен 34-летний местный житель. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого.

В настоящее время полицейские установили причастность задержанного к 8 кражам. Но обоснованно считают, что это далеко не полный перечень эпизодов его противозаконной деятельности. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Правонарушителю избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Следователем уже сообщено о подозрении злоумышленнику в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2, 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное следствие.