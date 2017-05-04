В ФБР назвали главную угрозу для США и мира

Россия представляет самую крупную угрозу из всех возможных, считает директор ФБР США Джеймс Коми.

«Это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из её намерений и возможностей», – сказал глава ведомства, выступая на слушаниях в сенате.

Коми также обвинил российские спецслужбы и хакеров в совместном взломе почтовых серверов Yahoo. При этом в ФБР уверены, что хакер под ником Guccifer 2.0. является инструментом российской разведки.

Джеймс Коми также пообещал сенаторам «хватать и закрывать» хакеров, которые скрываются от американских спецслужб.

«Мы пытаемся понять, как заставить их платить за подобное поведение разными способами… в том числе заключая людей в тюрьму, если мы сможем их достать вне России. Россия не слишком хорошо сотрудничает с нами по преступникам, которые находятся внутри страны, но те любят путешествовать, так что — хватать, закрывать, надевать им наручники, чтобы они понимали, что это (преступная деятельность — ред.) — не халява», — сказал Коми.

Отвечая на вопрос республиканца Линдси Грэма, справедливо ли утверждение, что российские власти активно укрывают киберпреступников, Коми заявил: «Да».

Директор бюро также рассказал парламентариям, что ФБР продолжает проверять возможные связи действующего президента США Дональда Трампа с Москвой.

«Мы проводим расследование, чтобы определить, была ли какая-то связь между российскими усилиями и кем-либо, входящим в кампанию Трампа», — пояснил Коми на слушаниях в Сенате.