Жителей Запорожья могут лишить «радости» стояния в очередях к врачам

Запорожцы смогут записаться на прием к семейному врачу с помощью Интернета — второй месяц продолжаются работы по созданию системы электронной очереди в лечебных учреждениях города.

Как заявил заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, презентовать проект нового сайта планируется в мае — 31 мая он должен заработать в тестовом режиме.

В первое время через этот сайт можно будет записаться на прием лишь к семейному врачу. Как один из возможных вариантов, записавшись и распечатав полученный талон, запорожец сможет прийти с ним на приём. В дальнейшем система электронной очереди в лечебные учреждения города будет, вероятно, совершенствоваться.