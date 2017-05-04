Жителей Запорожья могут лишить «радости» стояния в очередях к врачам

Запорожцы смогут записаться на прием к семейному врачу с помощью Интернета — второй месяц продолжаются работы по созданию системы электронной очереди в лечебных учреждениях города.
Как заявил заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, презентовать проект нового сайта планируется в мае — 31 мая он должен заработать в тестовом режиме.
В первое время через этот сайт можно будет записаться на прием лишь к семейному врачу. Как один из возможных вариантов, записавшись и распечатав полученный талон, запорожец сможет прийти с ним на приём. В дальнейшем система электронной очереди в лечебные учреждения города будет, вероятно, совершенствоваться.
Давно уже пора ввести электронную запись на прием — либо сами, либо позвонив в регистратуру, в случае бабушек которые не умеют пользоваться интернетом. А там уже пусть их записывают в электронную очередь. а то постоянно черти что творится в тех поликлиниках, именно у семейников.