Домой Новости Жительница Запорожья получила необычные ожоги в собственной квартире

Жительница Запорожья получила необычные ожоги в собственной квартире

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user444
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Сегодня, 4 мая, в службу спасения поступило сообщение о пожаре — полыхает комната в одном из домов на улице Парамонова Коммунарского района Запорожья.

Пожарные быстро потушили пожар. Увы, травмировалась 49-летняя хозяйка, ее с термическими ожогами каретой скорой помощи госпитализировали в ожоговое отделение 5-ой городской больницы.

Напомним, термический ожог — это ожог, который получен при контакте тела с жидким, твёрдым или газообразным источником тепла.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

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