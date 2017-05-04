Жительница Запорожья получила необычные ожоги в собственной квартире

Сегодня, 4 мая, в службу спасения поступило сообщение о пожаре — полыхает комната в одном из домов на улице Парамонова Коммунарского района Запорожья.
Пожарные быстро потушили пожар. Увы, травмировалась 49-летняя хозяйка, ее с термическими ожогами каретой скорой помощи госпитализировали в ожоговое отделение 5-ой городской больницы.
Напомним, термический ожог — это ожог, который получен при контакте тела с жидким, твёрдым или газообразным источником тепла.
Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.