Житель Энергодара предал огню труп убитого им неприятеля (ВИДЕО)

Вызванные на место ЧП пожарные быстро потушили огонь в квартире, после чего передали дело в руки полиции.

Вечером, 1 мая, на линию «101» поступил звонок — пожар в квартире на первом этаже дома на улице Курчатова. Прибыв на место возгорания, спасатели потушили огонь и обнаружили страшную находку – труп мужчины, лежащий на полу.

Следы на теле 44-летнего хозяина квартиры свидетельствовали, что произошло убийство. Полицейские опросили соседей и сумели кое-что узнать. Спустя двое суток подозреваемый был задержан.

Из показаний 34-летнего энергодарец (ранее не был судим) следует, что между ним и хозяином квартиры возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку, во время которой он до смерти забил приятеля, нанеся ему удары, несовместимые с жизнью.

Затем организовал поджог, после чего выпрыгнул в окно и скрылся. За умышленное убийство мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.