Запорожские боксеры будут отстаивать честь страны в Румынии

С 24 по 30 апреля в городе Надворное Ивано-Франковской области состоялся Чемпионат Украины по боксу среди юношей. Это соревнование является отборочным к Чемпионату Европы по боксу среди юношей 2003 — 2004 года рождения, который состоится летом в Румынии.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Запорожье представили три боксера — воспитанники городской ДЮСШ «Локомотив»: Даниил Меняйло, Игорь Шаров и Никита Спудко.

Даниил Меняйло, проведя три боя в весовой категории 62 кг., победил боксера Константина Линенко (г. Днипро) и завоевал чемпионский титул Чемпионата.

Чемпионский титул Чемпионата в своей весовой категории (68 кг.) завоевал и Игорь Шаров. Уверенно выиграв все три боя, в финале победил боксера из Донецкой области Илью Полякова.

Одержав победу, воспитанники ДЮСШ «Локомотив» обеспечили себе участие в Чемпионате Европы по боксу среди юношей 2003-2004 г.р., который состоится летом в Румынии.

Тренирует юных спортсменов Андрей Владимирович Яковенко — тренер первой категории ДЮСШ «Локомотив».