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Запорожские гребцы завоевали медали Кубка Украины по гребле

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user444
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С 27 по 30 апреля в городе Днепр прошел Кубок Украины по гребле на байдарках и каноэ среди взрослых и юниоров, посвященный памяти Юлии Рябчинской. В рамках соревнований также состоялся первый этап отбора для участия в XIV летнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале, который состоится в июле 2017 года в Венгрии.

По информации пресс-службы мэрии, в составе команды, которая представляла Запорожскую область, выступили воспитанники ДЮСШ «Локомотив» Лев Кирпик и Елизавета Саражина.

По результатам соревнований каноистов Лев Кирпик завоевал первое место в гребле на дистанцию 500 м. В 2016 году юный спортсмен также показывал образцовые результаты и стал обладателем золотой награды на Чемпионате Украины среди юношей и девушек.

Хороший результат показала и Елизавета Саражина. В соревнованиях на байдарках (класс одиночка) на дистанцию 500 м воспитанница ДЮСШ «Локомотив» заняла почетное третье место.

Оба спортсмена прошли первый этап отбора на международные соревнования.

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