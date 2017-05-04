Запорожские пограничники задержали убийцу, прятавшегося в Крыму

На посту «Чонгар», отделяющий материковую Украину от временно оккупированной территории Крыма, пограничники задержали мужчину, который подозревается в совершении убийства.

От оперативных сотрудников Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы поступила информация о возможном следовании из аннексированного полуострова на материковую Украину лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Вечером во время осуществления паспортного контроля в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» пограничники выявили того, кого искали.

На 48-летнего гражданина, жителя Сакского района Крыма, надели наручники. По информации пресс–службы Бердянского пограничного отряда, подозреваемый передан сотрудникам полиции.