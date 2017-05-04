Запорожский музыкант выступит в фанзоне Евровидения (ВИДЕО)

Колоритный инструментальный дуэт B&B Project сегодня, 4 мая, будет играть на Софиевской площади в официальной фан-зоне Евровидения.

Об этом наш земляк Сергей Шамрай (родом из Полог) сообщил на своей страничке в ФБ.

Как уже писал «Верже», в репертуаре B&B Project немало мировых хитов, каверы которых на баяне и бандуре исполняют молодые талантливые музыканты Сергей и Татьяна. Благодаря им и мы полюбили эти инструменты, а сегодня они вместе с другими украинскими группами будут развлекать гостей Евровидения, которые съехались в Украину из разных уголков мира.