Запорожский сутенер предоставлял клиентам путан на любой вкус

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Запорожской области задержали гражданина, который организовал предоставление сексуальных услуг по вызову.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области 45-летний житель Запорожья привлек к преступному бизнесу четырех девушек, которых вывозил в сауну и на арендованные квартиры с целью предоставления сексуальных услуг клиентам.

Было начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

После того, как противоправную деятельность сутенера было задокументировано, полицейские провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли денежные средства, мобильные телефоны с базой «клиентов» и другие вещественные доказательства.

В настоящее время к вышеупомянутому уголовного производства добавилось еще одно, по признакам ч. 2. ст. 302 УК Украины (Создание или содержание мест разврата и сводничество).

Как результат, сутенера может ожидать до семи лет лишения свободы.

Что касается проституток, то в отношении них составлены протоколы об административных нарушениях, предусмотренных ст. 1811 КУоАП (занятие проституцией).