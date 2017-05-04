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Коммунальщики пытаются ликвидировать ямы на запорожских дорогах

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user444
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С приближением курортного сезона перед дорожниками стоит не простоя задача. Они усиленными темпами выполняют работы по ликвидации аварийной ямочности.

По информации пресс-службы ОДА Запорожской области, на дорогах общего пользования государственного значения ремонтные работы дорожного покрытия планируют завершить до начала лета.

Служба автомобильных дорог обращается к водителям с просьбой быть бдительнымы и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования правил дорожного движения и обращать внимание на предупредительные знаки.

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