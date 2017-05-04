На запорожских «Песках» высадили рощицу деревьев и кустов

На днях в сквере Южного микрорайона на улице Водограйной коммунальщики высадили 115 кустарников и 85 деревьев.

По словам директора КРСП «Зеленстрой» Алексея Анохина, во время создания сквера тщательно продумывались места высадки, породы деревьев и кустарников.

«Зеленые насаждения подобраны таким образом, чтобы их цветение и листья радовали разнообразием красок на протяжении всех сезонов, — поведал Анохин. — Здесь высажены сосны, елки, березы, сливы Писсардии, клены, рябины и другие деревья и кустарники. Самой большой проблемой было создать благоприятную почву для роста зеленых насаждений. Так как здесь были пески и строительный мусор, была необходима стопроцентная замена грунта. Было завезено более 1000 куб м грунта – чернозема и глины для обустройства территории».