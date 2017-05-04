Победобесие: в российском Краснодаре образ Родины-матери использовали в рекламе пива и воблы

В Краснодаре владелец новой пивной использовал в рекламе образ «Родина-мать зовет» в оскорбительной подаче. На постере во всю стену здания знаменитая Родина-мать держит в руках сушеную рыбу.

В УФАС уже обратили внимание на эту рекламу и возбудили в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, пишет Росбалт.

«Суть нарушения заключается в том, что на фасаде магазина „Пивная СССР“, а также на боковой стене вышеуказанного магазина, расположенного по адресу: Краснодар, ул. Благоева, размещена реклама пива содержания: „Пивная СССР. Мы открылись. Даем рыбу в подарок. Добро пожаловать. Цены коммунистические. ‚Советское‘ -светлое, живое, фильтрованное, непастеризованное пиво. 80 р/л ‚Сом‘ -светлое пиво и т.д…“ с использованием образа „Родина-мать зовет“ с нарушением требований ч.6 ст. 5 Федерального закона „О рекламе“, выразившемся в использовании оскорбительного образа, а также с нарушением п. 5 ч.2 ст. 21 Федерального закона „О рекламе“, выразившемся в распространении рекламы пива с использованием технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на фасаде и боковой стене магазина „Пивная СССР“», — говорится в сообщении ведомства.