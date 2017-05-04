Президент подписал законы о повышении соцзащиты военнослужащих и членов их семей

Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей» и Закон «О внесении изменений в статью 15 Закона Украины« О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты »относительно предоставления членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи ».

Петр Порошенко напомнил, что в 2014 году мобилизованый снайпер получал 600 гривен в месяц, сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 гривен в день. Кроме того, поручено повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линии в зоне АТО. «На первой линии сегодня уровень доплаты должна составлять 7,5 тысяч гривен до уровня обеспечения. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тысяч гривен. Кроме патриотизма, это очень мощная мотивация и адекватный ответ государства, заботится о своих военнослужащих», — отметил Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул важность денежной компенсации семьям военных, погибших на передовой, и раненым защитникам. «Мы даже в этих тяжелых условиях приняли решение о том, что повышаем на 50% (денежную компенсацию) и семья получит более 1,2 миллиона гривен от государства — если это (гибель военного) состоялось непосредственно в бою. Также на 50% — с 400 тысяч до около 640 тысяч гривен — повысилась компенсация в случае инвалидности I группы », — рассказал Президент.

Президент также подчеркнул важность обеспечения ветеранов АТО качественным лечением и возможности пройти реабилитацию, в том числе психологическую. Он отметил принципиальности позиции по улучшению уровня защиты и предоставления дополнительных льгот, независимо от уровня материального обеспечения семьи — бесплатное получение лекарств, медицинских услуг, 50% -ти скидка на оплату жилья, пользования коммунальными услугами и т.д.