Работник запорожского банка разработал схему хищений сотен тысяч гривен

Ушлая начальница одного из районных отделений «Укрсоцбанка» завладела деньгами клиентов банка на сумму свыше миллиона гривен. Когда это вскрылось, дамочка попала под следствие, а потом скрылась.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, следствием установлено, что в период с 2013 по 2015 годы экс-работница банка завладела денежными средствами клиентов банка на сумму свыше миллиона грн.

Чтобы избежать наказания, подозреваемая (мера пресечения ей была избрана не связаннная с арестом) скрылась от органов следствия, в связи с чем была объявлена в розыск.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ее местонахождение было установлено. Экс-начальницу отделения «Укрсоцбанка» задержали.

Материалы обвинительного акта по статье 191 УК «Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в крупных размерах» направлены в суд. Обвиняемой грозит наказание до восьми лет лишения свободы.