В Запорожье ушлые дельцы «отмыли» 400 миллионов гривен

По информации главного управления ГФС в Запорожской области, сотрудники налоговой милиции разоблачили факт легализации более 396 миллионов гривен доходов, полученных преступным путем.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.209 УК «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере» установлено, что организатор одного из ликвидированных «конвертационных центров», с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий.

Для легализации средств, поступивших в результате преступной деятельности на счета фиктивных предприятий, деньги перечислялись на счета предприятий-контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйственной деятельности.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК Украины.