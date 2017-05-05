Запорожцы избавились от двухсот экземпляров оружия

По информации пресс-службы Национальной полиции, в течение апреля в подразделения Национальной полиции в Запорожской области было добровольно сдано 167 единиц оружия, 61 спецсредство и более двух тысяч патронов.

Согласно действующему законодательству, лицо, добровольно сдавшее в органы полиции незаконное оружие, освобождается от уголовной ответственности. С целью вывода из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки 1 апреля был начат месячник добровольной сдачи этих опасных предметов.

В течение месяца в органы и подразделения Национальной полиции в Запорожской области было сдано 167 единиц оружия, в том числе 32 — армейских образца, и 12 единиц нарезного охотничьего. Кроме того, граждане лишились 61 спецсредства (газовых пистолетов и револьверов), 19 травматических пистолетов, 1,32 килограмма взрывчатых веществ, 56 гранат, 27 снарядов и мин и 2145 патронов различных калибров.