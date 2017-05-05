Полицейские изъяли наркотики и боеприпасы в доме у жителя Запорожья

В ходе санкционированного обыска у жителя Запорожья полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства и 60 патронов калибра 9мм.

3 мая 2017 года следователи совместно с сотрудниками управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Запорожской области в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий провели санкционированный обыск у жителя города Запорожье 1990 года рождения.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, в ходе следственного действия было обнаружено и изъято 25 грамм наркотического вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом (наркотическое средство «марихуана»), 5 грамм вещества темно-коричневого цвета со специфическим запахом (наркотическое средство «гашиш»), устройство для употребления наркотического средства «марихуана», магазин к пистолету «ПМ», оснащенный 9-ю патронами калибра 9 мм. и 51 патрон калибра 9 мм.

Изъятое направлено в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Решается вопрос об открытии уголовных производств по признакам ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.