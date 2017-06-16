В донецком селе боевики «ДНР» избили местных и ограбили продмаг

В подразделениях «армий ДНР и ЛНР» не прекращаются случаи преступлений в отношении мирных дончан на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками.

По информации Главного управления военной разведки Минобороны Украины, военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК в состоянии алкогольного опьянения совершили разбойное нападение на продовольственный магазин в поселке Заиченко, где оккупанты подрались с местными жителями.

Как ранее сообщал «Верже», в апреле пьяные оккупанты этого же подразделения во время ссоры с пьяными жителями оккупированного поселка Крещатицкое Новоазовского района жестоко избили их, одного — насмерть. Также в результате происшествия были травмированы более десяти гражданских лиц.