В запорожской «Дубовке» состоится детский фестиваль раскрасок

В воскресенье, 18 июня, с 16:00 на главной поляне запорожской «Дубовки» начнется детский Фестиваль раскрасок.

По информации КП «Центральный парк культуры и отдыха «Дубовая Роща», в программе мероприятия — творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, игры с аниматорами, конкурсы, эстафеты и мини-концерт талантов.

Также в парке в 17:00 начнутся мероприятия в рамках львовско-запорожской «Мастерской города». Главная тема — беседы на тему урбанисти и улучшения городских объектов. Вход на оба мероприятия — свободный.