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Эксклюзив В Запорожье суд оправдал человека, изрезавшего «розочкой» дебошира От Valeriy - 1551

«Лучше сидеть в тюрьме здоровым, чем лежать в морге с пробитой головой» — решил горожанин и дал жесткий отпор хулигану, напавшему на него с палкой. Угодив в больницу, налетчик написал заявление в полицию, мол, накажите обидчика

С дубиной на поиски неприятеля

В наше неспокойное время на улицах Запорожья ежедневно грабят и калечат горожан. На блюстителей порядка, частенько, надежды немного. И многие запорожцы вынуждены успокаивать зарвавшихся преступников, не боясь потом оказаться в роли обвиняемых на скамье подсудимых. Ведь многие грабители или хулиганы еще жалуются, мол, избили меня — примите меры.

Еще совсем недавно суды в таких случаях признавали смелых запорожцев, намявших бока злодеям, виновными в преступлениях. Мол, превысили они пределы необходимой обороны, использовав, к примеру, травматический пистолет против грабителя, вооруженного «лишь» ножом. Дескать, могли бы поаккуратнее стрелять, не повреждая «шкурку» забулдыги, желавшего отнять у вас кошелек для очередной попойки. Благо, запорожская Фемида в последнее время все чаще выносит оправдательные приговоры в отношении горожан не желающих быть «терпилой».

Эта история началась прошлой осенью, когда двое жителей Кичкаса поссорились из-за не возвращения денежного долга одним из них — 27-летним Николаем (имена изменены). 29-летний Игорь пригрозил Николаю страшными последствиями, если тот не вернет тысячу гривен. На том мужчины и разошлись.

Спустя неделю кто-то разбил стекло в окне квартиры, где проживал Николай. Горожанин, одурманенный алкогольными парами, решил, что этот случай — месть со стороны Игоря. Прихватив деревянную палку, Николай отправился на поиски неприятеля.

Так вышло, что мужчины столкнулись друг с другом на остановке транспорта — Игорь ожидал маршрутку, чтобы поехать в центр Запорожья. С матерными ругательствами Николай обрушил дубинку на голову Игоря. К счастью, тот сумел увернуться и выставить руку так, чтобы смягчить удар. Кость руки выдержала удар, а вот бутылка пива — треснула. Однако у Игоря остался в руке фрагмент бутылки — «розочка», как говорят в народе.

Нет желания быть «терпилой»

С одной стороны, такую «розочку» нельзя считать холодным оружием, а с другой — острые грани стекла в умелых руках представляют собой грозное оружие. Уж, не знаем, были ли руки Игоря умелыми, но вот то, что он воспользовался «розочкой» известно достоверно. Это подтвердили очевидцы конфликта, находившиеся в тот момент на остановке. Также они подтвердили, что после первого удара Николай не остановился и снова замахнулся палкой на Игоря. Но тот не испугался, а бросился на противника, нанося ему удары острыми «останками» бутылки.

Понять Игоря можно: стоишь пьешь пиво, никого не трогаешь, а тут нехороший человек разбивает твою бутылку с хмельным напитком. Да еще и метит палкой, да так, чтобы проломить тебе череп.

Словом, горожане стали свидетелями кровавой дуэли или, если хотите, гладиаторского боя. Схватка завершилась победой Игоря, который несколько раз пырнул «розочкой» противника в грудь, а потом и в задницу. Затем люди растащили дуэлянтов, которые после этого покинули место побоища. Николай отправился домой, где родня вызвала ему скорую.

Медики констатировали у потерпевшего одну серьезную рану — стекло пробило легкое. Николаю довелось около недели проваляться на жесткой больничной койке. Не сладко пришлось и Игорю, против которого возбудили дело. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны 29-летнему горожанину «светило» ограничение свободы на два года.

Как сообщил «Верже» запорожский адвокат Сергей Беклемищев, во время следствия и на суде Игорь не признал своей вины, поскольку не пусти он в ход «розочку», то неприятель точно проломил бы ему голову палкой. А так он воспользовался своим правом на защиту чести, здоровья и жизни, дарованным ему Конституцией.

Суд признал Игоря невиноватым и полностью оправдал его в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Валерий Бутенко.