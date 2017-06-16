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Эксклюзив Житель Запорожья дважды отдал деньги аферисту за эфемерный выигрыш авто От Valeriy - 326

Старая схем жуликов, основанная на глупости и алчности, снова сработала в Запорожье.

На мобильный телефон 48-летнего горожанина пришло смс-сообщение. Дескать, он стал победителем лотереи и выиграл автомобиль «Джили».

Не чувстую подвоха, житель Запорожья позвонил по указанному в смс-сообщении номеру и выяснил, что ему надо заплатить 1% от стоимости авто. Мол, налоги, то, да се.

Обезумевший от радости «счастливчик» перечислил 2,5 тысячи гривен, но затем пришло еще одно сообщение — нужно заплатить еще полторы тысячи за оформление документов. И снова запорожец перечислил деньги.

Лишь после того, как номер телефона конторы, раздующей подарки в виде авто, навеки замолчал, мужчина понял, что его объегорили.