Запорожские чиновники Госземагентства урвали у государства миллион гривен

Блюстители законности и правопорядка подняли на уши пыльное спокойствие кабинетов Бердянского горсовета — обыск.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, обыск проводится в рамках уголовного производства по ч.2 ст.364 УК «Злоупотребление служебным положением, повлекшим тяжкие последствия».

Как установлено расследованием, в течение 2014 года должностные лица управления Госземагентства в Бердянском районе (название управления в момент совершения правонарушения), используя свое служебное положение, подделали и предоставили Бердянскому горсовету извлечение из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка.

При этом нормативная денежная оценка земельного участка была существенно занижена. На основе этого извлечения Бердянский горсовет заключл дополнительное соглашение с одним из предприятий города Бердянск, что привело к уменьшению налога на арендованный земельный участок. Вследствие вышеуказанных действий местным бюджетом недополучено средств в сумме более 1 миллиона гривен.

Кроме этого, обыски проводятся и на других объектах, должностные лица которых причастны к совершению данного уголовного преступления.По результатам обработки изъятых документов в ходе обыска, прокуратурой будет дана оценка законности действий всех без исключения должностных лиц, принимавших участие в указанном правонарушении.