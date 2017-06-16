Запорожский патриот борется в суде с Геннадием Корбаном

В Соломенском суде Киева слушается дело по иску запорожского волонтера и ресторатора Виктора Гладкого к коммерсанту и политику из Днепра Геннадию Корбану о признании недействительным свидетельства о знаке для товаров и услуг.

Как сообщил на своей странице в ФБ адвокат Дмитрий Гладкий, суть спора в том, что Корбану неправомерно (ошибочно?) выдано свидетельство на торговую марку «Укроп», дающую право предоставлять услуги по приготовлению и доставке пищи.

«Очевидно, представители ответчика прекрасно осознают свою слабую правовую позицию, потому что вместо отстаивания интересов ответчика в судебном заседании предпочли прибегнуть к так называемым процессуальным диверсиям.

Одним из пробелов в процессуальном законодательстве остается возможность циклично обжаловать открытие производства в суде первой инстанции. Проще говоря, по жалобе ответчика жалоба просто катается между судом первой инстанции и апелляцией, а суд не в праве приступить к рассмотрению искового заявления. Суд бессилен, выполняя закон. А как это характеризует ответчика? Процессуальные диверсии? Или процессуальная наглость, процессуальный цинизм?

Зачем Геннадию Олеговичу так нужна эта торговая марка?

Никогда о нем не было слышно как о видном рестораторе. В то же время, тысячи военнослужащих украинских вооруженных сил знают и любят кафе Укроп Виктора Гладкого, его самого знают как преданного патриота Украины и волонтера. Десятки тонн специально приготовленного сала и других продуктов питания передано Виктором Петровичем нашим защитникам в зоне проведения АТО. Сало фирменного приготовления вот уже сколько зим питает тела и боевой дух наших бойцов. Кафе. по сути, стало перевалочным пунктом для волонтеров и знаковым местом для военнослужащих АТО в прифронтовом городе. В кафе представлено сотни шевронов действующих батальонов Вооруженных сил Украины. Каждый из них — благодарность Виктору Гладкому за патриотизм и поддержку от участников боевых действий.

Универсальные принципы и методы работают всюду. Не важно, произошел захват предприятия, имущества или торговой марки. И борьба идет не только с оружием в руках, не только в судебных баталиях, но и в умах украинцев. Спустя годы гибридной войны с агрессором, сколь недоверчиво относятся украинцы ко всему происходящему у нас в стране. Неужели нужен еще один повод для сомнений, для введения в заблуждение?

Укроп бывает разный. Представители Корбана, вероятно, это знают и всячески пытаются оттянуть во времени тот момент, когда суд поставит точку в этом вопросе», — написал Дмитрий Гладкий.