НАОНИ в Запорожье: кто не видел — пожалел…

Уж и не скажу — шутят или правду говорят, что симфоническим оркестром мирового уровня может считаться лишь тот коллектив, который во все свои 120 труб и смычков исполнит Nothing Else Matters вместе с группой Metallica. С этим мнением можно соглашаться, а можно и нет, но миллионы просмотров такому оркестру обеспечены

НАОНИ (рок­оркестр НАОНИ, HAOHI­ORCHESTRA) играет Nothing Else Matters пока без Metallica. А еще он играет Beatles, ABBA, Queen, Deep Purple, мелодии «Океана Эльзы», «Скрябина», «ВВ» и многие другие мировые и украинские хиты. Да, и без песен Адель и «Отеля «Калифорния» концерты, конечно, тоже не обходятся.

Тут самое время добавить для тех, кто не следит за украинским музыкальным процессом, что НАОНИ — это Национальный академический оркестр народных инструментов Украины. По статусу он обязан лучше всех в мире играть украинскую народную музыку. Он и вправду лучше всех в мире играет украинскую народную музыку, а Beatles, ABBA и прочие — это так, просто хобби.

Впрочем, это хобби постепенно становится едва ли не основной специальностью. Зрители церемонии открытия «Евровидения­2017» помнят оркестр с попурри на темы хитов этого песенного конкурса прошлых лет. На основной сцене в день финала HAOHI­ORCHESTRA также играл вместе с группой ONUKA. Последняя больше известна в Европе, поэтому знатоки утверждают, что их номер на Grand Final был в Киеве лучшим. А вот по какой причине именно во время его прямой трансляции на Европу украинский зритель увидел какую­то телерекламу, знают только на канале UA:Перший…

Да, в конце мая НАОНИ давал концерт в зале Запорожской филармонии. Давал, скажем так, в походном составе. Ибо тридцать музыкантов из примерно 60 исполнителей, играющих на огромных площадках, и так едва поместились на сцене зала имени Глинки. Практически каждая композиция завершалась возгласами «браво» и «бис». А еще все, кто не ленился и имел техническую возможность включить телефон на видеозапись, тоже ее вели.

Снимать и вправду было что! Чудные оркестровки, великолепное сочетание инструментов, безукоризненное исполнительское мастерство. Все солисты заслуживают высоких похвал. Особенно запомнились тромбонист, исполнители на губной гармонике и электрокобзе. В последнем случае речь идет практически об электрогитаре, и музыкант НАОНИ уж точно не «посрамил чести» лучших гитаристов мира.

Но особо следует отметить цимбалиста Андрея Войтюка, который владеет и своим инструментом, и еще десятком разного рода свистулек. В частности, в мелодии из фильма «Миссия невыполнима» он на четырех «дуделках» по очереди сымитировал все электронные суперэффекты, достигнутые звукорежиссерами этого популярного блокбастера.

Да, НАОНИ не был бы оркестром народных инструментов, если бы не исполнил уже свои собственные хиты, в частности, с привлечением таких «доступных» инструментов, как коса (которой сено косят), рубель, качалка, дрымба и прочая экзотика, название которой нашему читателю ни о чем не говорит. Впрочем, кроме «классических» народных скрипок, цимбал, бандур, кобз, а также уже упомянутого тромбона, присутствовали вполне современная ударная установка, виолончель, труба, кларнеты, флейта и два контрабаса.

И в завершение о том, что огорчило. Мало! Двухчасовый концерт прошел на одном дыхании со всего одной исполненной «на бис» финальной мелодией — саундтреком Misirlou из «Криминального чтива». Во всех остальных случаях музыканты на бурные аплодисменты только раскланивались и продолжали программу дальше. Возможно, потому что в зале было до 70 свободных мест! И это очень плохо, ведь теперь, если европейские продюсеры, наконец­то, очнутся и пригласят НАОНИ в континентальный тур, совсем не ясно, когда оркестр такого класса снова посетит Запорожье.

