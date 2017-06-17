В Запорожье начали наносить на карты Google туристические «изюминки»

Вчера, 16 июня, в Запорожье стартовал проект Zaporizhzhia Map Camp, организованный специалистами управления туризма департамента культуры и туризма Запорожского горсовета совместно с украинским сообществом картографов Google Local Guides Ukraine.

В течение трех дней участники мероприятия будут изучать, и наносить на карты Google, объекты туристической привлекательности и инфраструктуры города. Открылся проект проведением обучающего мастер-класса от ведущих картографов Google Local Guides Ukraine, которые приехали в Запорожье из Киева, Сум, Полтавы, Луцка, Белой Церкви, Днепра и других городов Украины.

Специалисты рассказали, как проводить съемку 3D туров, правильно делать фото и видео достопримечательностей города, провели обучение по вопросам работы с картами Google и нанесения объектов на карту. Кроме того, участники проекта посетят туристические объекты, познакомятся с инфраструктурой города.

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Программа рассчитана на три дня. Первые два дня — урбанистические пейзажи города и третий день – остров Хортица. Всего намечено 280 объектов.

Яна Петрова