В пользу Украины спишут почти 80 миллионов гривен, которые «Газтранзит» должен был заплатить РФ

В пользу Украины спишут почти 80 миллионов гривен, которые «Газтранзит» должен был...

Дивиденды, которые компания «Газтранзит» должна была перечислить российскому «Газпрому», будут списаны в счет штрафа, назначенного «Газпрому» Антимонопольным комитетом Украины в январе 2016 года.

Из определения суда от 6 июня 2017 года, опубликованном в Едином госреестре судебных решений, следует, что Хозяйственный суд Киева разрешил списать в бюджет Украины 79,877 миллиона гривен дивидендов, которые должна была уплатить компания «Газтранит» российскому «Газпрому», владеющему частью ее акций.

Напомним, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал «Газпром» на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. «Газпром» пытался оспорить это решение, но оно было несколько раз оставлено в силе судами.