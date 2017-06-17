Изъятое у пенсионера из Запорожья оружие проверяют на причастность к убийствам

Проверив сигнал о причастности ранее судимого 61-летнего жителя Запорожья к незаконному обороту оружия, полицейские изъяли у него целый арсенал холодного и огнестрельного оружия.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, во время проверки информации у горожанина в доме обнаружено большое количество оружия и боеприпасов: три пистолета и револьвера, граната «Ф-1», помповое ружье, глушитель и более трех десятков единиц различного холодного оружия.

Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Происхождение оружия и цели, с которой ее хранил гражданин, установит дальнейшее расследование.

Кроме того, проверяется: не было ли ранее совершены преступления, в том числе, и убийства, из изъятого у запорожца оружия.

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Предварительная правовая квалификация — ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».