Почему Украина – не Америка или «Над пропастью во лжи»..

Говорят, что в воскресенье начался наш «безвиз» в Европу. А вот в субботу ­ в лучших традициях «совка» ­ на киевский Майдан сгоняли учителей пред ясны очи Президента Порошенко. Да, а на днях совсем юные участники сепарских формирований Донбасса по доброте душевной наших властей получили право без всяческих ВНО попасть (на госзаказ) в любой вуз пока не захваченной Путиным Украины. Теперь вот и их старшие товарищи смогут легко потратить в Европе деньги, заработанные на убийстве украинских бойцов

Два слова о тех, кому повезет…

Правда, есть одно «но»! Если наши товарищи предлагали, что для этого боевикам (т.е. законопослушным жителям фактически оккупированных территорий Донбасса и Крыма) нужен был только припрятанный до времени украинский паспорт, то ЕС требует, чтобы все упомянутые обзавелись биометрическими паспортами. И тут у разного рода миграционных служб карта пошла!..

Но, с другой стороны, а кому в Европу по безвизу­то еще ездить? Приграничные «челноки» плюс люди, заработавшие свои доллары непосильным трудом, а кто еще? Те, кто получают сегодня даже немыслимую для многих «среднюю зарплату» имени Гройсмана? Так найди же ты еще таких удачливых с 6752 гривнами в месяц! К тому же, по курсу это всего 258 долларов США. Т.е. по состоянию на 2013 год — 2064 гривны. Что­то не помню, чтобы кто­то с такими деньжищами (даже без сегодняшних тарифов и цен) рыпался по заграницам.

Поэтому, видимо, только на состоятельных жителей ОРДЛО ­ с двойными пенсиями и мизерными тарифами на бесплатно поставляемую Украиной электроэнергию, воду и газ ­ вся надежда. Как и на возлюбивших Путина, как родного, крымчан. Но почему­то по поводу «безвиза» гуляет наш народ, и тут уже ничего поделать нельзя.

Ибо не только стеце­кремлеботы, но и «грантоеды» все уши прожужжали, как с 11 июня начнутся «молочные реки с кисельными берегами». «Грантоеды», напомним, в этом плане трудятся за доллары, и стараниями Яценюка­Гонтаревой их доходы резко возросли втрое. Посему зарубежным работодателям упомянутых товарищей даже не пришлось поднимать своим «общественным активистам» в Украине зарплату. Здесь и так все довольны и с новым рвением начали рекламировать «безвиз», «децентрализацию», ЛГБТ, газовые(!) тарифы, пенсионную и особенно медицинскую реформы.

«Хит­парад» от художника Пояркова

Тут можно прочитать целую лекцию, а можно воспользоваться цитатами из статьи на «Обозревателе» известного возмутителя спокойствия по фамилии Поярков. Сергей Поярков — модный художник и поэтому в дружбе едва ли не со всеми VIP­ами столицы. Хотя мочит он этих друзей с телеэкрана безбожно! А еще Поярков ­ активист Автомайдана и где­то даже украинский патриот, но и русский шовинист тоже. Он ­ не платный подлец, но Надежде Савченко от него не раз доставалось. И вот 5.07.2016 г. Сергей Поярков опубликовал статью «Пять топ­гнид украинской политики». «Политика дурно пахнет и неважно выглядит. Но на самом деле она являет собою нечто еще худшее, чем это кажется со стороны. Хотелось бы классифицировать эту мерзость. Провести градацию гнидости», ­ начал свое повествование художник Поярков. А дальше ­ на удивление многих ­ он не включил в свой список вороватых чиновников и бессовестных судей, открыто делающих состояния на поруганной справедливости. Не остановился Поярков и на стражах закона, для которых беззаконие ­ средство быстрого и безопасного обогащения. Не включены в «рейтинг» и правоохранители ­ особенно среднего и высшего звена, для которых слово «право» ­ это что­то из других и неведомых галактик. Нет в списке и генералов, которым не просто безразличны умирающие в окопах бойцы, но они на этих бойцах уже давно делают свой бизнес.

Пусть извинят и прочие, кого мы не назвали и кто отличился своими е­декларациями, тянущими в дружественных США на 3­5 пожизненных сроков, но и их Поярков тоже не включил в свой «топ­пять».

А включил политтехнологов, т.е. людей, за 100 долларов изнасиловавших бы и родную маму в прямом эфире какого­нибудь «Шустер­шоу». Т.е. полностью морально разложившихся особей. Но они только пятые в списке Пояркова! А на четвертом месте ­ наша журналистская братия, которая иногда за деньги, а чаще по причине полной безмозглости делает рекламу и упомянутым политтехнологам, и политикам.

Последние в числе топ-­гнид занимают всего лишь третье место. И это несмотря на все свои таланты и художества… А кто же на втором-­то месте? Это, господа хорошие, все МЫ С ВАМИ. Т.е. избиратели. Слово С. Пояркову: «Среди избирателей тоже попадаются люди достаточно приличные, образованные и порядочные. И их даже относительно большое количество. Но эти люди у нас ­ не в большинстве… Я говорю о гнидовской мерзости, которая продает свой голос и будущее своих детей за 200, 300, 500 гривен. О той тупой мрази, которая, скотина, продала свой голос и еще, падаль вонючая, потом желает, чтобы ей за продажу голоса покупатель этого голоса чего­то сделал хорошее, разумное, доброе и вечное. Эта мечтательная скотина не понимает и не хочет понимать, что место ее – в канаве… Потому что с тобой, падла, уже рассчитались наперед. Так что ты, быдло, просто обязан жить в дерьме».

Мы проверили все сказанное г­ном Поярковым по словарю, и, на удивление, все это литературное… Так что если кто­то из читателей поморщил нос, не обессудьте: против науки не попрешь!

Итак, мы подошли к вершине рейтинга. «И, наконец, на первом месте по степени отвратительности в украинской политике, ­ пишет Сергей Поярков, ­ конечно же, стоят общественные активисты. Которые зарабатывают на жизнь «общественной активностью». Эти тупые придурки настолько узколобы, жадны и безмозглы, что как бы они ни хотели попасть в политику или вообще туда, во власть, где пахнет деньгами, их туда не берут»…

Собственно, когда человек говорит, что он ­ общественный активист и зарабатывает на жизнь именно общественной активностью, это называется другим словом. Вокзальные «плечевые» и залетные «девушки» с Окружной по сравнению с такими общественными активистами – образец целомудрия»…

Впрочем, дальше г­н Поярков слегка противоречит самому себе: «Фактически эти «активисты» и есть «пятая колонна» Путина, вши, разъедающие страну изнутри. И политики, которым иногда выгодно их просто не замечать, а иногда использовать для решения своих тактических задач, не видят совершенно очевидной для них перспективы. Вы имеете шансы подняться с третьего места на второе, а если постараетесь, то и на первое. А эти платные твари вами еще покомандуют. P.S. Знакомые менты рассказали мне трогательную до слез историю, как давным­давно на «их земле» местная проститутка выбилась в бандерши. Чуть не села из­за подопечных клофелинщиц, но откупилась. Нормально занесла ментам, короче. Теперь эта дама ­ «общественный деятель», «люстратор» и ­ теперь ВНИМАНИЕ!!! ­ заседает в какой­то бредовой комиссии по очистке рядов полиции и определяет от имени общественности уровень пригодности ментов к ментовству. Товарищи менты, а кто вам доктор, что вы ее, дураки, не посадили, а взяли с нее денег?».

Бесплатный сыр – только в мышеловке…

Вот такая, понимаете ли, грустная «рассказка» от художника Пояркова, сначала автора этих строк возмутившая. Но после того, как в последние недели за деньги Минздрава и в СМИ, и в соцсетях развернулось целое соцсоревнование, как уничтожить не просто доступную, а любую медицину в Украине, и мы начали понимать взбалмошного художника. Ведь за дело популяризации «медреформы» взялись больные СПИДом и лишь собирающиеся приобрести этот, видимо, полезный недуг; работающие геями и лесбиянками лишь на демонстрациях ЛГБТ и те, кто зарабатывают в СМИ на продвижении этого сомнительного проекта; беременные и те, кто лишь в процессе зачатия… И развелось всех столько, что понятных слов для названий им уже не хватает — пришлось обратиться к каким­то очень умным импортным вывескам.

Деньги министерства, как мы понимаем, уже освоены, а результата пока нет — парламентарии что­то не очень резво эту самую «медреформу» внедряют. И теперь вот, если г­жа Супрун вдруг укатит по месту постоянной прописки — о. Манхеттен г. Нью­Йорка, то за нецелевое использование бюджетных средств, надеемся, ответит министерская бухгалтерия? Конфискацией и приличными сроками… Хотя кто же ее посадит? Такие же пользователи «общественных активистов»?

Но получается, что сегодня ориентированное на доллары «грантоедство» в разы опаснее путинской «ваты», и с Поярковым насчет «пятой колонны» (но с другого направления) не поспоришь. Ибо уже в ушах стоит их постоянный крик о «реформах», лишь ухудшающих состояние населения, а еще положение государства и всех основных его институтов. При полном, заметим, непонимании ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ, что бесплатным сыр (пусть и западный) бывает лишь в мышеловке. И что объявленная «борьба с коррупцией» как­то незаметно превратилась в едва ли не самое гнусное коррупционное деяние. Ибо правы те, кто говорит: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ борьба с коррупцией (а у нас другой нет) — это сама коррупция и есть.

И Запад нам здесь такой же «помощник», как и Путин. Ибо Госбюджеты Украины 2015, 2016, 2017 годов, принятые в интересах МВФ, Goldman Sachs и еще кого­то (читай: Ротшильдов), не могли быть проголосованы без крупной взятки. Ведь каждый голосующий понимал: он уничтожает экономику страны и ее социальную сферу. Богатые люди Российской империи что­то подобное учудили в 1917 году. Задарма и по подсказке союзной английской и враждебной немецкой разведок им всем царь Николай II разонравился. После чего в огне погибло все, кроме Кремля, дворцов Петрограда, Царского Села (Пушкина), Павловска, Петродворца, Ливадии и Массандры. А уцелевшие графья и князья уехали в Париж работать таксистами.

Нынешнее поколение знати, собираясь то ли в Подмосковье, то ли в Подпарижье, таксистами работать не желает. Они хотят жить богато и потягивать себе красное вино в приличных заведениях. И е­декларации показывают, что к эвакуации почти все готовы.

Но не думайте, что кого­то подобные перспективы останавливают. Как бы не так! Похоже, не только в судьи и прокуроры, но и в политику у нас ходят люди без инстинкта самосохранения…

Почему Америка выгребет и в этот раз тоже…

Да, мы тут опять «чернухи» добавили и настроение читателю испортили. Но нужно говорить и о чем­то хорошем. Сейчас многие еще энергичнее начали писать о возможном импичменте президента Трампа. И мы напишем. А именно ­ на примере США, но взяв схему Пояркова, покажем самые слабые звенья украинской политики.

Политтехнологи Америки ничем не лучше наших. При помощи российских хакеров и денег они и себе продвинули шайку путинских агентов во власть. Ну и что? Первыми забили тревогу не наши, но АМЕРИКАНСКИЕ журналисты. Трамп назвал их «врагами народа», но беспокойство СМИ поддержали АМЕРИКАНСКИЕ общественные активисты — сотни тысяч, если не миллионы. И против Трампа люди собирались в крупнейших городах целыми площадями, требуя импичмента.

Не оказались в стороне и АМЕРИКАНСКИЕ политики. Сенатский комитет по разведке допросил экс­главу ФБР Коми в прямом эфире. И почти 20 миллионов американцев уселись возле телевизоров. Вопросы требовали ответа «да­нет», и на все касательно вмешательства России в американские выборы последовало: «Да­да­да». Т.о. и АМЕРИКАНСКИЙ избиратель, который ошибся, очень быстро сообразил, что к чему, и, похоже, не даст Путину и Трампу погубить Америку.

Да, идиоты из РосСМИ, а за ними и наши подобные восторженно сообщили, что недавний госсекретарь США Джон Керри призвал американских студентов учить русский. А не желаете ли полную цитату? «С этим Белым домом я бы сказал, что вам нужно купить Rosetta Stone (компьютерную программу для обучения иностранным языкам. — «Газета.Ru») и учить русский язык», — подчеркнул дипломат» (25.05.2017 г.).

Но есть подозрение, что подобный черный юмор и, главное, такая ситуация в Белом доме ненадолго. А знаете почему? Да потому что топ­лист Пояркова для США абсолютно не годится. Поэтому Америка и стала Америкой, а Украина пока остается той Украиной, которую на всех парах толкают к пропасти…

Леонид Романовичев