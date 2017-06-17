Скончался почетный гражданин города Запорожье

В Запорожье на 79-м году жизни скончался заслуженный тренер по боксу, почетный гражданин города Запорожье, Юрий Беладзе.

Об этом сообщил президент Запорожской городской федерации бокса Владимир Сосуновский на странице в ФБ.

«Нам сегодня принесли страшное известие о смерти Беладзе Юрия Юхановича. Это невероятная, катастрофическая потеря. Потеря настоящего человека, кумира, примерного семьянина и гражданина своей страны. Мы все скорбим утрате Юрия Юхановича, обращаясь к семье, родственникам и близким знаем вам, конечно, еще тяжелее! Искренне соболезнуем, и будем помнить его всю жизнь», – написал Владимир Сосуновский.

Прощальная панихида состоится во вторник в 10:30. Прощание пройдет в боксерском зале «Боевые перчатки» по адресу: ул. Гоголя, 118.