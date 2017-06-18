В Запорожье появится портал, повышающий позитивный имидж города и власти

На просторах Интернета скоро появится портал, направленный на продвижение позитивного имиджа Запорожья.

В пятницу, 16 июня, на заседании исполкома депутаты поддержали инициативу департамента культуры и туризма Запорожского горсовета о создании Интернет-портала.

На этом сайте будут размещаться полная афиша культурно-развлекательных событий города и календарь событий на год для внутреннего пользования всех департаментов города.

— Портал будет функционировать как для туристов, так и для всех департаментов. На сегодняшний день около пяти департаментов проводят мероприятия, и поскольку еще не создан внутренней и внешний календарь мероприятий, часто получается, что разные департаменты проводят в один и тот же день крупные городские мероприятия. Поэтому, на этом портале будет собрана вся информация.

На сегодня мы уже имеем достаточное количество контента – видео и фотоматериалы, а также тексты на трех языках о достопримечательностях Запорожья, а также есть виртуальные туры «360» по областному центру. На сегодняшний день Google является поисковиком номер один, который помогает туристу решить, куда поехать отдыхать. И если поискать в Google информацию о Запорожье, то чаще всего эта негативная информации. Поэтому хотелось бы создать портал для продвижения имиджа города Запорожье, — сказал Сергей Быков.

Обойдется такой портал городу в 80,709 тысячи гривен. Средства будут выделены при помощи перераспределения средств: 70 тысяч гривен из управления культуры и еще 10 из туризма сэкономленные средства. Ожидается, что новый туристический портал будет иметь шесть функциональных модулей: «Базовый», «События в Запорожье», «Где остановиться», «Гастрономия», «Для бизнеса» «Исторические объекты», «Афиша».

Эти модули будут содержать около 11 разделов. Каждый из разделов должен быть представлен качественным текстовым и визуальным контентом, а также обновляться раз в три месяца.

Окончательное решение, относительно выделения средств будут вынесено на сессию городского совета, которая состоится 21 июня.

Яна Петрова