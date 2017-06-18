Домой Новости В Запорожье появится портал, повышающий позитивный имидж города и власти

В Запорожье появится портал, повышающий позитивный имидж города и власти

От
Valeriy
-
323
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

На просторах Интернета скоро появится портал, направленный на продвижение позитивного имиджа Запорожья.

В пятницу, 16 июня, на заседании исполкома депутаты поддержали инициативу департамента культуры и туризма Запорожского горсовета о создании Интернет-портала.

На этом сайте будут размещаться полная афиша культурно-развлекательных событий города и календарь событий на год для внутреннего пользования всех департаментов города.

— Портал будет функционировать как для туристов, так и для всех департаментов. На сегодняшний день около пяти департаментов проводят мероприятия, и поскольку еще не создан внутренней и внешний календарь мероприятий, часто получается, что разные департаменты проводят в один и тот же день крупные городские мероприятия. Поэтому, на этом портале будет собрана вся информация.
На сегодня мы уже имеем достаточное количество контента – видео и фотоматериалы, а также тексты на трех языках о достопримечательностях Запорожья, а также есть виртуальные туры «360» по областному центру. На сегодняшний день Google является поисковиком номер один, который помогает туристу решить, куда поехать отдыхать. И если поискать в Google информацию о Запорожье, то чаще всего эта негативная информации. Поэтому хотелось бы создать портал для продвижения имиджа города Запорожье, — сказал Сергей Быков.

Обойдется такой портал городу в 80,709 тысячи гривен. Средства будут выделены при помощи перераспределения средств: 70 тысяч гривен из управления культуры и еще 10 из туризма сэкономленные средства. Ожидается, что новый туристический портал будет иметь шесть функциональных модулей: «Базовый», «События в Запорожье», «Где остановиться», «Гастрономия», «Для бизнеса» «Исторические объекты», «Афиша».

Эти модули будут содержать около 11 разделов. Каждый из разделов должен быть представлен качественным текстовым и визуальным контентом, а также обновляться раз в три месяца.
Окончательное решение, относительно выделения средств будут вынесено на сессию городского совета, которая состоится 21 июня.

Яна Петрова

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here