Путь к прогрессу, или «Заграница Украине не поможет?»

Уже ни для кого не секрет, что непосильные налоги, тотальная коррупция и правовой беспредел добивают не то что остатки частной инициативы в Украине, но и экономику вообще. Украинские предприниматели (и запорожские здесь не исключение) — люди упорные и пытаются выжить всем смертям назло. Одним из способов такого выживания является уход куда-то в сторону и подальше от аппетитов алчных столоначальников

Не все так просто…

Но не всем светит светлый путь стать бизнесменом польским, немецким или американским. Там, во­первых, все места заняты, а во­вторых, чтобы повторить славный путь Евгения Черняка, нужно уехать сначала из Запорожья, а затем и из Украины в США, но с очень немалыми деньгами. И уже там все начать едва ли не с «нуля».

Но где взять эти деньги? Особенно, если на одного с сошкой стоят семь по семь с ложкой — от налоговой и до множества лицензирующих контор. «Да ну их всех», — видимо, сказали предприниматели и начали искать пути выхода их сложившегося положения.

Одна из идей спасти свои деньги ­ спрятать их от банков. Благое дело, что на Западе уже восемь лет как придуманы криптоденьги под названием «биткойн». Крипто, т.е. шифрование.

«Проводимые сделки необратимы, электронный платёж между двумя сторонами происходит без посредников… Средства никто не может заморозить даже временно, за исключением самого владельца. Биткойны могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн­сервис обмена цифровых валют, другие платёжные системы или обменные пункты. Комиссия за проведение операций назначается отправителем добровольно, размер комиссии влияет на приоритет при обработке транзакции… Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация: нет центрального администратора… Невозможно государственное или частное управление системой, в том числе изменение суммарного количества биткойнов» («Википедия»).

Словом, система состоит из одних преимуществ — никакого НБУ с его игрой (чаще всего не добросовестной) на курсе гривны, никакого налогового контроля: ибо кто, кому, сколько и за что — неизвестно.

Но дальше полистал Интернет и немного поостыл. В Англии был случай, когда мужчина, запасшийся этими самыми биткойнами, потерял жесткий диск компьютера (обычное, в общем­то, дело — техника не вечна), а заодно и 7,5 млн долларов…

Но есть вещи и посерьезнее. Все знают, кто изобрел платежную систему «Биткойн» — это Сатоси Накамото. Но до сего дня никто не знает — это человек или «группа товарищей»? Далее: в той же Японии биткойн — уже законное платежное средство, ПОДЛЕЖАЩЕЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ. А все т.н. пулы, т.е. специализированные веб­службы для поддержки платежей, почему­то сосредоточены лишь в Китае.

Но больше всего встревожила вот какая новость: «Goldman Sachs опубликовал отчет «Будущее финансов: революция способов оплаты в грядущем десятилетии», в котором подразумевается, что биткойн и криптовалюты в целом могут изменить платежную экосистему. Goldman Sachs также принял участие в финансировании общим объёмом 50 млн долларов биткойн­стартапа Circle» («Википедия»). Ух ты! Зная замашки Goldman Sachs, можно не сомневаться: там, где эта контора вкладывает 50 миллионов, она собирается сделать миллиарды. На ком, интересно?

Тут, как говорится, и путинских хакеров не надо, чтобы понять: «В системе «Биткойн» невозможно обжаловать и/или отменить транзакции, даже если будет доказано, что владелец о них не знал и не хотел их проводить. Если у пользователя будет украден пароль доступа и биткойны будут переданы на другой адрес, то потерпевший не сможет выяснить, кто это сделал, так как адрес получателя не содержит идентификационной информации. Также нет механизма гарантировать возврат платежа в случае, когда оплата произведена, но услуга или товар не получены. Этим пользуются мошенники» («Википедия»). Похоже, что здесь пословица: «Семь раз отмерь — один отрежь» будет не лишней.

Жизнь без налогов, пенсий и страны Украина?

Да, удалось пообщаться с одним из участников семинара в Запорожье, посвященного криптоденьгам — киевским экономистом и политологом Владимиром Золотаревым. Он еще со времен Перестройки участвовал во всякого рода политических проектах, был рядом с Леонидом Кучмой, когда тот еще даже не стал премьером. Потом пути­дорожки разошлись, и к 2010 году В. Золотарев разочаровался, по его словам, в политике и в политологии и ушел на вольные хлеба теоретика украинского неолиберализма. Написал книгу «План Б», вел, по крайней мере, до декабря прошлого года блог на «Лига.нет».

Каковы взгляды Владимира Золотарева? Государство изначально, с еще доегипетских времен, и задумывалось как орудие грабежа подконтрольного населения. Поэтому, кто сверху этой системы не обоснуется, ничего, кроме улучшения собственного благосостояния, изменить не может. Государство, таким образом, можно или демонтировать, или хотя бы ограничить его аппетиты. Т.е. идти по пути сокращения и налогов, и расходов.

Чтобы этого достичь, считает В. Золотарев, нужно менять систему выборов. А именно: голосуют только работающие, т.е. плательщики налогов, но не голосуют их получатели, включая бюджетников и пенсионеров. Которые в этом случае лишаются как обязанности платить налоги, так и права голосовать. Существует всего один налог — подушный. К примеру, тысяча гривен в год (а вернее, сколько договорятся) с одной уплачивающей налоги души. Так вот, партии идут на выборы не с обещаниями «сегодня и сейчас», а с конкретной суммой планируемого ею подушного налога. С полной раскладкой — куда пойдут расходы. Побеждает тот, чей налог поддержат избиратели.

«Идея хороша, — заметил автор этих строк, — но чем вы будете содержать армию и полицию, а главное ­ платить пенсии?» «А пенсии и платить не надо», ­ был ответ. Мол, сейчас много трудоспособных людей и в почтенном возрасте, а кому потребуется поддержка, помогут частные благотворительные фонды. И вообще, когда разбогатеет и государство, и особенно общество без налогов, тогда всем станет лучше. «Американский нищий значительно богаче украинского нищего», — констатировал г­н Золотарев.

Пришлось напомнить собеседнику, что в этом случае за него или за тех, кто возьмет на вооружение его идеи, никто и не проголосует. «И не надо», — был ответ. По его мнению, подобную систему уже сейчас поддерживают многие предприниматели и молодежь, которая ни на какую пенсию не надеется.

М­да… Совсем юные ребята и вправду надеются до пенсии не дожить. В этом их явочным порядком (в свете идей и Владимира Золотарева) всячески поддерживают правительства Яценюка­Гройсмана, упрямо подвигая страну к 65­летнему пенсионному возрасту и незаконно меняя порядок выплат. Да и предпринимателям тоже не нравятся соцвзносы. Но даже если махнуть рукой на лишенных пенсий бабулек, которые рядами сядут возле церкви за милостыней (в добрежневском СССР и это запрещалось!), то что делать с армией и полицией, с пожарными и учителями? Где люди сидят под пулями, лезут в огонь и терпят наших с вами оболтусов с надеждой, что когда­то этот кошмар закончится и они ­ благодаря выслуге лет ­ под церковь сидеть не пойдут! Или теперь без всего этого можно обойтись? Т.е. Чернобыль теперь гореть не будет, и не Путин ­ наш ближайший сосед? Да и дети вскоре станут инкубаторскими, и возиться с ними в школе уже нет надобности?

Впрочем, подобные, скажем так, сырые идеи не так безобидны. (Кстати, неолиберальные программы реализованы успешно и КРАТКОВРЕМЕННО лишь трижды: в виде экономики Пиночета в Чили, «тетчеризма» в Великобритании и «рейганомики» в США). Так вот: а что, если тот же Гройсман уже давно взял на вооружение упомянутую неолиберальную теорию, но только «в части, касающейся» не платить пенсии и соцвыплаты — это так мило! Не содержать воюющую армию — это просто блеск! Добить инфраструктуру сельских районов — ну, наконец­то, Украина, которая и выжила в условиях столетий откровенного геноцида лишь благодаря селу, исчезнет!

Но никто не отменяет миллионный долларовый «кэш» в е­декларациях, и «мерседесы» мэрам и пэрам, и «нью­Беркут», снабжающийся на порядок круче армии, и заоблачные зарплаты, выходные пособия и, подчеркнем, пенсии судей и НАБУ. В этой части «неолиберализма по­украински» идеи г­на Золотарева, похоже, никого не вдохновили.

Скажем так (в качестве вывода): похоже, мы вступили в более совершенный период 1990­х годов. Где вместо «мумие» на каждом шагу предлагают экзотику иного рода. Где вместо чудодейственных коробочек от «излучения» вам предложат биткойн или теорию жизни без налогов и пенсий. Это вместо того, чтобы предложить систему, как нам ВЕРНУТЬ ВЫБОРЫ вместо сегодняшней их ПОЛНОЙ ПРОФАНАЦИИ? Как не допустить к власти людей, которые уже там наследили или собираются наследить ничем не лучше, чем «папередники»? Ибо в Германии, как бы там ни было, избирают Меркель, в Турции ­ Эрдогана, в Польше ­ Туска, а теперь людей Качиньського, и все они ЗАБОТЯТСЯ О СВОИХ СТРАНАХ И НАРОДАХ. А значит, об армии, предпринимателях и пенсионерах. Да, Америка ­ богатая страна, и она позволила себе вообще человека с улицы ­ Дж. Буша­младшего в президенты. Сейчас она тоже не пропадет, позволив себе классического олигарха Трампа, к тому же, с классическими нитями от ФСБ России.

У нас таких возможностей нет. У нас уже практически нет права на ошибку, иначе придут люди, которые идеи Goldman Sachs (ой, пардон, идеи в том числе и В. Золотарева) касательно основной части населения реализуют куда круче, чем сегодняшние мастера разговорного жанра. И тогда не только государства в Украине не будет…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ