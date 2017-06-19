В бюджете Минобразования России нашли миллиардные хищения

Счетная палата обнаружила нарушения в работе Министерства образования и науки в 2016 году и направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку. Об этом говорится в заключении палаты, которое есть в распоряжении РБК.

Контрольное ведомство сочло, что бюджетная отчетность Минобрнауки недостоверна. Так, в заключении говорится, что сотрудники министерства не внесли в отчетность информацию об одном участке земли и 39 патентах. Также Минобрнауки неправомерно перевело 2,2 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию подведомственных и автономных учреждений. Например, ведомство выдало Псковскому государственному университету 240 млн руб., на которые тот купил у Кабардино-Балкарии некий объект незавершенного строительства и землю (где именно находится земля, в заключении палаты не указано). Эта покупка не была одобрена правительством.

По итогам проверки Счетная палата приняла решение обратиться в Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и Министерство финансов. Это нестандартная ситуация, но периодически палата прибегает к такой мере: 13 июня она направила в Генпрокуратуру информацию после проверки Минстроя.

В марте 2017 года стало известно, что Генпрокуратура обнаружила в Минобрнауки хищения бюджетных средств в 2014—2016 годах. Из-за действий бывшего главы департамента науки и технологий ведомства Сергея Салихова было растрачено около 127 млн руб., зафиксировали в прокуратуре.