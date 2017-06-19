В Запорожской области едва не утонула семья с ребенком

В Приморске Запорожской области семья неосмотрительно вышла в море на надувном матрасе и чуть не утонула. Об этом «Верже» рассказали в пресс-службе ГСЧС региона.

Случай имел место в районе стоянки «Автотурист». На расстоянии 700 м от берега в открытое море уносило троих отдыхающих. С родителями был 12-летний ребенок.

Спасатели на моторной лодке добрались до людей и доставили их на берег.

Напомним также, что только за минувшие выходные в Запорожской области на воде погибли трое людей. В частности, 17 июня в Бильмацком районе за пределами с. Камыш-Заря во время рыболовства в пруду человек нашел в воде тело человека на расстоянии примерно 10 м от берега. Погибшим оказался житель пгт. Камыш-Заря, пропавшего пять дней назад.

18 июня в Черниговском районе, за с. Новополтавка, в пруду спасатели достали тело мужчины и передали работникам милиции.