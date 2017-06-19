В Запорожье объединение семей погибших воинов АТО получит 50 тысяч гривен

На обустройство офиса в нежилом помещении по адресу пр. Соборный, 180-А, общественной организации «Запорожское объединение семей погибших воинов АТО» выделят из городского бюджета 50 тысяч гривен. Об этом стало известно в ходе заседания исполкома.

Согласно пояснительно записке, общественники обратились за финансовой помощью в исполнительный комитет городского совета. Необходимую сумму денег организации безвозвратно предоставит КП «Запорожское городское инвестиционное агентство» за счет своей прибыли.

Стоит отметить, что 25 марта 2016 года решением исполкома вышеуказанной общественной организации было предоставлено в пользование по договору часть нежилого помещения по адресу пр. Соборный, 180-а, для осуществления уставной деятельности сроком на 2 года 11 месяцев.