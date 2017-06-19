В Запорожье установят мемориальную доску в память о погибшем воине АТО

На фасаде дома №6 по ул. Добролюбова появится мемориальная доска в честь погибшего бойца отдельного отряда специального назначения «АЗОВ» Сергея Бурлака (позывной «Француз»).
Такое решение приняли члены исполнительного комитета Запорожского горсовета в ходе заседания.
Разведчик Сергей Бурлака погиб возле села Павлополь Донецкой области 24 марта. Во время выполнения задания он подорвался на мине. Похоронили добровольца полка «Азов» в его родном городе Васильевке (Запорожская область) 1 апреля.
Яна Петрова