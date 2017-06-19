Депутат Запорожского горсовета обвиняет власть в лоббировании интересов «жителей Донбасса»

Депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин, избранный по спискам БПП, негодует по поводу того, что власть предержащие в Запорожье игнорируют права ветеранов АТО и всячески лоббируют интересы людей с донецкой пропиской.

«Иногда возникают ощущения что я живу в плохом сне. Запорожье — 2017. В нем борются с нацизмом. Открыто проводятся непонятные конференции «женщин за мир» где участвуют деятели, явно уличенные в работе по заказу Кремля.

Землю атошникам не дают и демонстративно плюют им в лицо, передавая десятки гектар господам с донецкой пропиской. Оппоблок ходит в вышиванках и поет гимн. Часть майдановцев перекрасилась и «не замечает» того что творится под носом. Кажется, что через пару лет атошникам придется еще и на коленях просить «жителей Донбасса» о прощении», — написал на своей страничке в ФБ Андрей Согорин, сам служивший в зоне АТО.

Напомним, мэр Запорожья Владимир Буряк — член «Оппоблока» и выходец из меткомбината «Запорожсталь», принадлежащий олигарху Ренату Ахметову, родом из Донецка. В горсовете Запорожья — «Оппоблок» — самая массовая фракция.