Житель Запорожья в возрасте Христа пытался уйти на тот свет

Неудачей окончилась попытка 33-летнего жителя Запорожья покончить жизнь самоубийством.

Он пырнул себя ножом в живот, но медики «скорой», мгновенно прибыв по вызову домочадцев потерпевшего, сумели спасти запорожца.

Он госпитализирован в хирургическое отделение 5-й горбольницы с раной передней брюшной стенки желудка.

Увы, тяжелая экономическая ситуация и семейные нурядицы все чаще толкают жителей Запорожского региона на необратимые шаги. Так, в конце мая жительница Бердянска совершила попытку самоубийства, прыгнув под мчащийся состав поезда.

Однако врачи сумели спасти 58-летнюю женщину, которую доставили в реанимацию. Пострадавшей ампутировали хирургически обе ноги от бедра.