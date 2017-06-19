Забавные флажки выльются бюджету Запорожья «в копеечку»

28 тысяч 694 гривен — именно столько планируют потратить из городского бюджета на приобретения 400 треугольных флажков. Такое проект решения был рассмотрен и поддержан на ходе заседания исполкома.

Флажки планируют разместить на контактной сети КП «Запорожэлектротранс» на улицах Днепровского района Запорожья.

В проекте решения указано, что стоимость одного флажка составляет 47 гривен, а ценовое предложение от КП «Запорожэлектротранс» по их размещению на контактной сети составляет 9,894 тыс. гривен.

Эти деньги выделят путем перераспределения сэкономленных средств, возникшей по результатам электронных закупок в системе PROZORRO.

Яна Петрова