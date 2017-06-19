Домой Новости Запорожская маршрутка врезалась в грузовик: трое пострадавших (ФОТО)

Запорожская маршрутка врезалась в грузовик: трое пострадавших (ФОТО)

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Valeriy
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На перекрестке улиц Покровская и Невского в Мелитополе в результате нарушения требований сигналов светофора произошло ДТП: грузовика, развозившего хлеб, и маршрутного автобуса. После столкновения пассажирский автобус въехал в столб.

По информации главы независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Анатолия Сидоренко, 65-летняя женщина получила рану верхней губы, правого предплечья. Также у нее была острая реакция на стресс. 53-летняя женщина получила ушибы пальцев. 19-летний парень — ушиб левого предплечья и локтевого сустава. К счастью, травмы оказались не тяжкими — пострадавшие будут лечиться дома.

Открыто уголовное производство по статье 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

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