Запорожская маршрутка врезалась в грузовик: трое пострадавших (ФОТО)

На перекрестке улиц Покровская и Невского в Мелитополе в результате нарушения требований сигналов светофора произошло ДТП: грузовика, развозившего хлеб, и маршрутного автобуса. После столкновения пассажирский автобус въехал в столб.

По информации главы независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Анатолия Сидоренко, 65-летняя женщина получила рану верхней губы, правого предплечья. Также у нее была острая реакция на стресс. 53-летняя женщина получила ушибы пальцев. 19-летний парень — ушиб левого предплечья и локтевого сустава. К счастью, травмы оказались не тяжкими — пострадавшие будут лечиться дома.

Открыто уголовное производство по статье 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения».