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Запорожский студент восстал против невыплаты стипендии

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user444
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В июне запорожскому студенту выплатят стипендию за три года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Выяснилось, что с 1 сентября 2013 года по 28 февраля 2016 года одно из учебных заведений Запорожья не начисляло стипендию своему студенту, задолжав в итоге 35 тысяч гривен.

По факту произошедшего был нарушен Закон Украины «О повышении престижности шахтерского труда». В судебном порядке с учебного заведения взыскано недосчитанную сумму на пользу гражданина. Исполнение судебного решения обеспечено контролем Запорожской местной прокуратурой.

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