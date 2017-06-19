Запорожцев ждет «Странная среда»

Запорожцев ждет необычный перформенс «Странная среда». Как рассказали «Верже» организаторы, мероприятие пройдет в LOFT Млин 5 июля.

«Странность как определяющая мера реальности, диктует свои энтропические правила, которых, по сути, не существует далее определения странности конкретного индивида, локации, города, страны. Странность в искусстве, как фильтрующий элемент искренности самовыражении — это не страшно, это не больно, вне классификаций и правил.

Гуляя по странности, никогда не знаешь, куда она приведет, кого она привлечет и чем удивит.Готовы посмотреть странному в глаза? Мы с вами, мы здесь – глядите!», — презентуют событие организаторы.

По сути, это будет музыка и живопись, в сочетании с беседами на арт-темы и другими видами искусства.

Арт-фестиваль «Странная среда» представляют гости из Запорожья-Киева-Луганска-Москвы-Обнинска-Нижнего Новгорода и Парижа.

Действо начнется в 17.00.