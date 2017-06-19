Запорожцу пришлось сдать свой Форт-Нокс

У 61-летнего жителя Запорожья изъяли целый арсенал холодного и огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.

Полицейские изъяли: три пистолета и револьвера, гранату «Ф-1», помповое ружье, глушитель и более трех десятков единиц различной холодного оружия. Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Предварительная правовая квалификация — ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Проводится проверка.