Как проект реконструкции парка «Дубовый Гай» подорожал для жителей Запорожья в 15 раз

На заседании 16 июня члены Запорожского исполкома поддержали решение вынести на ближайшую сессию горсовета выделение средств на проектирование и изыскательные работы в парке «Дубовый Гай» на рекордную сумму 11 896,717 тысяч гривен. Ещё никогда проект парковой реконструкции в Запорожье не стоил так дорого. Более того, выделение депутатами такой суммы даст возможность городской власти освоить четверть миллиарда гривен на реконструкцию парка.

В случае поддержки депутатами, сумма со 100% вероятностью будет освоена без тендера. Кстати, это излюбленный способ мэра Владимира Буряка, — закупка услуг у одного участника. Проектант – победитель архитектурного конкурса – ООО «Госгражданпроект» («Міськцивілпроект», Киев).

Отметим, что во время подготовки проекта решения о выделении порядка 12 млн грн команда Буряка в одно заседание проиграла кассационное рассмотрение жалобы, подготовленной командой правозащитника Ярослава Гришина на решение апелляционного и Шевченковского районного судов Запорожья. Местные суды решили, что экс-директора парка «Дубовый Гай» Викторию Чикалову мэр в марте 2016 года уволил законно. В свою очередь Высший спецсуд отменил такое решение и вернул дело на апелляционное рассмотрение. Как только выяснится, что Чикалова Виктория уволена незаконно, такое решение может стоить кресла и самому Буряку.

Ситуацию с народным парком и проектом за 12 млн грн прокомментировал глава фракции УКРОП Запорожского облсовета, правозащитник Ярослав Гришин. Совместно с командой депутатов и юристов в течение полутора лет он борется в центральном парке Запорожья: за запрет проезда автомобилей, за защиту лошадей и пони в «живом уголке», за верёвочный парк и за сохранение 54 га рекреационной земли, принадлежащей горожанам.

«Бенефициары незаконного увольнения Виктории Чикаловой уже захватили озеро парка под коммерческий прокат частного ресторана Сайнрайз, излюбленную смотровую беседку запорожцев на берегу озера обустроили под кафе, 2 гектара рекреационной земли закатали в бетон. Новый назначенный городской властью директор парка Олег Комаренко заполонил землю для отдыха объектами для зарабатывания себе и друзьям, при нём парк стал похожим на базар, а в озере вымерла вся рыба.

Вспомните, анонсирование архитектурного конкурса, проведение и определение победителей архитектурного конкурса прошло тихо и по-домашнему. На премии потратили полмиллиона, а глава конкурсной комиссии мэр города Буряк даже на подведение итогов не пришёл.

Интерес мэра данный конкурс вызвал тем, что победа даёт право уйти от проведения тендера. В такой ситуации сколько денег не проси – все можно освоить. Напомню, в 30 июня 2016 года депутаты горсовета уже приняли решение о выделении на проектные работы «Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха «Дубовый Гай» города Запорожья» суммы 797 000 гривен. Тогда эта сумма казалась достаточной команде Шурмы для выполнения проекта, но через год аппетиты выросли в 15 раз!

И, главное, запорожцам категорически не понравился проект – победитель. Ведь больше всего запорожцы хотят, чтобы любимая Дубовка осталась такой же, но стала чистой и безопасной. И теперь интересы людей и команды Шурмы расходятся, ведь на таком проекте много в карман не положишь», — рассказал депутат-укроповец, правозащитник Ярослав Гришин.

Вопрос о выделении порядка 12 млн грн на проект парка, уверен Гришин, на сессии 21 июня необходимо блокировать.

«Городские управленцы не способны проектировать и реконструировать парки, проспект Маяковского это очень наглядно проявил, как лакмусовая бумажка», — подытожил Ярослав Гришин.