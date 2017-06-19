Обстрелянные марьинцы просят помощи у запорожцев

Семейная пара пострадала при обстреле. Инцидент произошел в Марьинке Донецкой области, сейчас мужчина и женщина находятся в реанимации в Курахово. Об этом сообщили родственники пострадавших.

54-летней женщине срочно необходима операция на бедрах. Если не помочь в кратчайшие сроки, то она не сможет самостоятельно передвигаться. Ее диагноз – «огнестрельные осколочные ранения обеих бедер, переломы обеих бедренных костей со смещением отломков, травматический шок». Специализированная клиника, которая сможет взяться за лечение Любы, находится в Днепре. Кроме самой операции, ей понадобится длительная реабилитация.

– Очень прошу всех запорожцев и добрых людей: помогите и поддержите маму в борьбе за жизнь! Клиника выставила счет за операцию – минимум 30 тысяч гривен, – обращается дочь Лилия. – Каждая гривна сможет помочь вернуть маму к нормальной жизни!

Для семьи Любы это неподъемные деньги.

Также помощь нужна в лечении мужа женщины — Евгения.

Помочь можно любой суммой, отправив по указанным реквизитам:

Валюта: UAH, № счета: 5355 5711 0278 7082, название банка: «Альфа-Банк». Карта принадлежит дочери – Лилии Глушанковой. Контактный телефон: 095-67-32-095.