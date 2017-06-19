Президент Украины лишит бывшего спикера Запорожского облсовета регалий и наград

Прокуратура Запорожской области инициировала процедуру лишения государственных наград Украины экс-главу облсовета Виктора Межейко, признанного судом виновным в совершении тяжкого преступления.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, в соответствии со статьей 16 Закона Украины «О государственных наградах Украины» суд должен обратиться с соответствующим ходатайством к Президенту Украины.

Лишь он наделен исключительными полномочиями по лишению государственных наград.

Как уже сообщал «Верже», 26 января 2014 года милиция и «титушки» жестоко разогнали запорожский Майдан. В тот вечер пострадали около сотни запорожцев. Почти пятьдесят горожан были доставлены в райотдеы по подозрению в якобы организациях массовых беспорядков и захвате государственных зданий.

После смены власти в стране прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Запорожской облгосадминистрации Александра Пеклушенко, председателя Запорожского облсовета Виктора Межейко и бывшего начальника областной милиции Владимира Сербы по факту организации и руководства ими разгона участников мирной акции протеста.

Серба не стал дожидаться допросов и бежал из страны. Пеклушенко застрелился из ружья в собственном доме в марте 2015 года. Приговор услышал лишь Виктор Межейко, который так и остался до окончания каденции главой Запорожского облсовета.

В июле 2015 года Кировский районный суд Кировоградской области признал Виктора Межейко виновным в организации массовых беспорядков и совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. Вердикт суда — пять лет лишения свободы, но с заменой наказания на три года испытательного срока. То есть, условного наказания.

Прокуратура обжаловала приговор, но апелляционный суд Кировоградской области в декабре 2015 года оставил его в силе. В начале января 2016 года прокуратура области направила в Высший спецсуд Украины кассационное представление с требованием изменить приговор на «реальный срок наказания» — семь лет лишения свободы.

В мае 2017 года Высший спецсуд Украины оставил без изменений обвинительный приговор в отношении Виктора Межейко, осужденного за организацию жестокого разгона Запорожского Майдана в январе 2014 года к трем годам условно.