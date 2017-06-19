Ради денег двое молодчиков избили старика из Запорожья

Запорожские патрульные задержали двух ранее судимых мужчин, которые избили и ограбили пенсионера.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, на одной из улиц Шевченковского района автоэкипаж инспекторов остановил пожилой мужчина с окровавленным лицом.

Пострадавший сообщил, что несколько минут назад на него напали и избили двое молодчиков, а потом отобрали деньги и вещи. Стражи порядка оказали 78-летнему мужчине первую медпомощь, вызвали скорую и узнали приметы негодяев.

Спустя уже несколько минут оба подозреваемых были обнаружены и задержаны. У них оказались вещи и деньги старика. Подозреваемых доставили в Шевченковский участок полиции и передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.

Задержанными оказались: 26-летний ранее судимый за кражи, а также 27-летний гражданин, который привлекался за кражи и грабежи.