Российские ученые возложили на Китай вину за погодные аномалии

Ученые из Москвы объяснили аномально холодное лето в России влиянием китайского спутника «Мо-Цзы», который работает на высоте около 400-600 км и участвует в опытах по квантовому перемещению, сообщает Росбалт.

Отмечается, что в дни проведения экспериментов в атмосфере в десятки раз повышался уровень отрицательных аэроионов. Как раз в это время, по наблюдениям специалистов, погода резко ухудшалась, начинались сильные ливни и ветра.

В данное время, показатель аэроионов приходит в норму, но влияние этих колебаний на погода еще до конца не изучено.

Напомним, что 15 июня текущего года вошло в историю метеонаблюдений Москвы, став самым холодным с 1949 года. В этот день воздух прогрелся всего до 10,2 градуса, причем утром столбик термометра находился на отметке в 7 градусов.