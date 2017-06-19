Энергодарский суд вернул право Ивану Морщавке полноценно заниматься депутатской деятельностью

Сегодня, 19 июня, Энергодарский городской суд Запорожской области изменил меру пресечения известному правозащитнику, экс-мэру города и действующему депутату горсовета Ивану Морщавци с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Об этом из зала суда сообщил глава фракции УКРОП Запорожского областного совета, правозащитник Ярослав Гришин и глава фракции УКРОП Энергодарського горсовета Артем Дубков.

Напомним, 71-летнего депутата Ивана Морщавка обвиняют в хулиганстве. Весной прошлого года во время обращения на сессии о коррупции в городе на депутата напал неизвестный и облил его зеленкой. В ответ Морщавка один раз ударил обидчика. После инцидента прокуратура выдвинула пенсионеру обвинение в причинении средних телесных повреждений.

По словам жителей Энергодара, обидчик депутата — ранее судимый житель Днепра, получил условный срок за военное преступление. По словам депутата Артема Дубкова, вопрос вызывает и приезд неизвестного с условным сроком до Энергодара с Днепра без разрешений.

«На сегодняшний день сфабрикованным уголовным преследованием Ивана Морщавку выбили из общественно-политической жизни: депутат не мог принимать участие в работе комиссий, посещать сессии городского совета, он не мог вести прием граждан и отсутствии мог осуществлять никаких официальных встреч », — заявил депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин.

Ранее 30 ноября Энергодарский суд принял усилить меру пресечения с домашнего ареста и арестовать действующего депутата Энергодарской горсовета Ивана Морщавки сроком на 2 месяца. 7 декабря Апелляционный суд Запорожской области принял решение освободить 71-летнего Ивана Морщавка из-под стражи и держать под домашним арестом.