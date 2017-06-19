Юноше из Запорожья суд впаял срок за сказку о злодеянии против него

Выдумка с разбойным нападением на него превратилась для несовершеннолетнего парня в судимость — год ограничения свободы с заменой на условный срок.

С заявлением в полицию обратился житель Запорожья. По словам 48-летнего мужчины, у его 17-летнего сына на спортивной площадке одной из школ несколько человек под угрозой ножа отобрали мобильник и золотое кольцо. Тем самым, они причинили материальный ущерб на сумму свыше 5 тысяч гривен.

Полицейские тщательно проверили информацию, расспросили возможных свидетелей, поговорили по душам с жертвой разбойного нападения и пришли к выводу, что преступление — блеф.

Паренек, предупрежденный об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного сообщения о преступлении, пораскинув мозгами, решил, что называется, не усугублять. Студент одного из запорожских колледжей поведал стражам порядка о том, что телефон и кольцо где-то потерял, а отцу просто побоялся рассказать об этом. Поэтому и выдумал историю о нападении на него.

Парень попросил полисменов войти в его положении, понять и простить. Но суровые люди в погонах не поняли, и не простили, а начали уголовное дело уже в отношении студента.

Кто станет упрекать правоохранителей? У них и так не хватает времени на раскрытие реальных злодейств, а тут — просто детский сад какой-то. Кроме того, заявление о разбое зарегистрировано — машина правосудия запущена, а нереагирование на заявление — тяжкий грех для честного полицейского. Словом, из-за своей трусости и глупости подросток из «жертвы» превратился в подозреваемого, а потом — подсудимого.

При назначении наказания подсудимому по статье 383 УК «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» Хортицкий суд учел степень тяжести совершенного преступления и личность подсудимого. Словом, приговор оказался щадящим: год ограничения свободы с освобождением парня от отбывания наказания, если он в течение одного года испытательного срока не совершит новое преступление.

Валерий Бутенко